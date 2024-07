Stato di agitazione dei docenti idonei del concorso 2020 ad esaurimento

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di sabato 27 luglio 2024) Glidei concorsi 498 e 499 del, riuniti sia sotto il nostro Movimento che da altre organizzazioni con le quali stiamo operando in modo stretto e congiunto, non condividono e contestano fortemente la bozza di DECRETO PER LE ASSUNZIONI presentata dal Direttore generale del Personale del Ministero dell’Istruzione – Dott. Serra – ai Sindacati lo scorso 23 luglio. L'articolodideidelad