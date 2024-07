Sesso senza protezione medico sportivo | Importanti informazione e campagne mirate

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di sabato 27 luglio 2024) Responsabile As Roma Vanicelli: "Fa parte della salute degli atleti, i calciatori vengono informati" L'sull'uso corretto del preservativo per la prevenzione delle malattie sessualmente trasmesse "fa parte della tutela della salute dell'atleta. I calciatori, come la maggior parte degli sportivi che ho seguito, sono in genere abbastanza informati e consapevoli. Il nostro compito è