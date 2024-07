Semestre sopra le attese E il titolo vola in Borsa

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 27 luglio 2024)di crescita per Webuild e portafoglio "più che confortevole", spiega l’ad Pietro Salini (nella foto). L’utile è triplicato, i ricavi sono in crescita del 20% (5,5 miliardi) e i titolino in. Il risultato netto è di 82 milioni. Per gli analisti di Mediobanca "sono risultati superiori alle, con risultati molto solidi e fiduciosi".