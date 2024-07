Scherma Vivian Kong vince le Olimpiadi di spada femminile Battuta Mallo-Breton dopo una finale al cardiopalma bronzo per Muhari

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 27 luglio 2024) Grand Palais gelato alla stoccata supplementare nell’ultimo atto della. Man Wairealizza una rimonta strepitosa e strozza l’urlo in gola al pubblico parigino, che si deve accontentare dell’argento di Auriane. La rappresentante di Hong, n.1 del mondo, corona così una carriera già fantastica con il titolo olimpico. Medaglia diche va alla giovanissima ungherese Eszter, capace di battere la sorpresa estone Nelli Differt a sua volta alla botta decisiva, in una serata in cui l’equilibrio ha regnato sovrano. L’inizio dellaè tattico, mala prima immancabile passività si scatenache mette a segno quattro stoccate consecutive. La transalpina vola sulle ali dell’entusiasmo fino alla botta del 7-1, quando inizia ad andare in gestione del risultato.