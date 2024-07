Roma Fringe Festival 2024 Annunciati i finalisti | Le nostre folli capriole Ismael e La distrazione della formica

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 27 luglio 2024)Ildel Teatro Indipendente 15 – 28 luglioGET YOUR BREATH BACKi tre spettacoliche il 28 luglio al Teatro India si contenderanno la vittoria finale del: “Le”, “” e “Lai tre spettacoliche il 28 luglio al Teatro India si contenderanno la vittoria finale del. Dopo 8 giorni di repliche, 21 spettacoli in gara per un totale di 42 alzate di sipario in due teatri di(Teatro Vascello, Spazio Diamante) ilha annunciato i tre