Regione Lazio / “Impresa Rosa Regione Lazio”, on line l’avviso pubblico a sostegno delle donne (Di sabato 27 luglio 2024) Gli uffici regionali hanno approvato l’avviso pubblico “Impresa Rosa Regione Lazio” per la concessione di contributi in favore delle micro e piccole imprese regionali finalizzati a incentivare l’adozione dei sistemi di gestione conformi alla prassi UNI/PdR 125:2022 sulla parità di genere. l’avviso mette a disposizione 250 mila euro di contributi a fondo perduto per ottenere L'articolo Regione Lazio / “Impresa Rosa Regione Lazio”, on line l’avviso pubblico a sostegno delle donne Temporeale Quotidiano. Leggi tutta la notizia su temporeale.infoNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 27-07-2024 ore 07:30 - GIULLARI DAMIGELLE E CAVALIERI ACCOMPAGNERANNO I VISITATORI ALLA SCOPERTA DEL BORGO MEDIEVALE; A PARTIRE DALLE 15 E FINO ALLE 24 ATTIVI DIVIETI DI TRANSITO E SOSTA IN PIAZZA DEL POPOLO, PIAZZETTA SANTA CHIARA E IN ALTRE VIE E PIAZZE COMUNALI INTERESSATE, ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO DI CIVILTA’ STRADALE Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 26-07-2024 ore 20:30 - VIABILITÀ 26 LUGLIO 2024 ORE 20. 00. I TRENI REGIONALI POSSONO SUBIRE RITARDI FINO A 60 MINUTI E CANCELLAZIONI SULLA LINEA CONVENZIONALE ROMA-FIRENZE TERMINATI GLI ACCERTAMENTI DELL’ATTIVITÀ GIUDIZIARIA, LA CIRCOLAZIONE è RIPRISTINATA RITARDI PER I TRENI REGIONALI E ALTA VELOCITÀ I TRENI REGIONALI HANNO SUBITO DEVIAZIONI E RITARDI FINO A 30 MINUTI IN CHIUSURA GLI EVENTI IL RALLY DI ROMA CAPITALE HA PRESO IL VIA PROPRIO QUESTA SERA IN CENTRO, CON LA SUGGESTIVA PARTENZA DA COLLE OPPIO ALLE ORE 20. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 26-07-2024 ore 19:45 - 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO PARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE DOVE PER TRAFFICO SONO FORMATE CODE TRA LE USCITE LAURENTINA E ARDEATINA A SEGUIRE RALLENTAMENTI DALL’APPIA ALLA TUSCOLANA IN INTERNA SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DELL’USCITA SALARIA E DALLA CASILINA ALL’APPIA SULLA ROMA-TARQUINIA SI STA IN CODA DA PALIDORO A MARINA DI CERVETERI, IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA CI SPOSTIAMO ORA SULLA PONTINA QUI CODE A TRATTI DA VIA DELLE GARDENIE A VIA APRILIANA, IN DIREZIONE LATINA CAMBIAMO ARGOMENTO IL TRASPORTO FERROVIARIO SULLE LIENE ROMA-NAPOLI VIA CASINO E ROMA VELLETRI LA CIRCOLAZIONE È SOSPESA RISPETTIVAMENTE TRA CASSINO E ROMA E TRA ROMA-CASILINA E CIAMPINO PER UN GUASTO ALLA LINEA ELETTRICA ANCORA TRASPORTO FERROVIARIO CIRCOLAZIONE SOSPESA SULLA LINEA CONVENZIONALE ROMA-FIRENZE SONO IN CORSO GLI ACCERTAMENTI DELL’ATTIVITÀ GIUDIZIARIA RITARDI PER I TRENI REGIONALI E ALTA VELOCITÀ I TRENI REGIONALI SUBISCONO DEVIAZIONI E LIMITAZIONI DI PERCORSO DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral. romadailynews
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