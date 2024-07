Real Madrid Endrick si presenta in LACRIME | Sempre SOGNATO di essere qui non ho parole

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di sabato 27 luglio 2024) Ledi, calciatore brasiliano del, sulle sue emozioni in blancos. Tutti i dettagliha parlato nella conferenza stampa dizione come nuovo calciatore del– «Voglio ringraziare tutti pervenuti. Non mi aspettavo tutto questo, così tanta gente. Sono molto felice. Sonostato un grande tifoso del