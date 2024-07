Quintali di pesci morti sulla spiaggia della Feniglia in provincia di Grosseto

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di sabato 27 luglio 2024) Il mare di Ansedonia, una perla dell’Argentario, da alcuni anni, purtroppo, è oggetto di un misterioso inquinamento, che spesso ha portato il comune di Orbetello a ordinare il divieto di balneazione in alcuni tratti e per bravi periodo, senza però risalire alle cause. Schiuma biancastra che compare lungo la costa sia sul versanteTagliata che in quello; e quando non c'è la