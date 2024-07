Paris24destra italiana contro apertura

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di sabato 27 luglio 2024) La cerimonia d'dei giochi olimpici suscita le critiche anche di politici italiani di destra.Se il vicepremier Matteo Salvini in un post parla di "offesa ai milioni di cristiani nel mondo", la ministra per la famiglia Eugenia Roccella parla dell'evento come "escludente e divisivo". "Blasfemo", lo definisce il presidente dei senatori di FdI, Lucio Malan.Mentre il collega di partito Nicola Procaccini co-capogruppo di Ecr a Bruxelles, twitta ironico: "Mi è piaciuta molto la cerimonia del Gay Pride".