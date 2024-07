Parigi gli atleti italiani mostrano i clamorosi regali di benvenuto | telefoni creme e non solo

Leggi tutta la notizia su today

(Di sabato 27 luglio 2024) Tra gliin gara alle Olimpiadi di2024, c'è Irma testa, campionessa di boxe. E proprio da lì la ventiseienne sta facendo un racconto di retroscena di ciò che vivono gli sportivi chiamati a gareggiare ai giochi olimpici. Non appena è arrivata in stanza in albergo infatti