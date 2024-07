Parigi 2024 spunta il puffo mezzo nudo | scandalo alla cerimonia di apertura | Guarda

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 27 luglio 2024) Di tutto. Abbiamo visto di tuttodidei giochi olimpici di: travestiti, drag queen, Maria Antonietta che si reggeva la testa tagliata e chi più ne ha più ne metta. Unadiin stile Gay pride e molto "cafonal", per usare un termine caro a Dagospia, il sito diretto da Roberto D'Agostino. Unain cui abbiamo visto anche Sergio Mattarella abbandonato sotto la pioggia e durante la quale, però, si sono visti pochissimo gli sportivi, uno degli aspetti più criticati un po' a tutte le latitudini. Ecco, il punto è che in tutto ciò, c'era anche un. Già, proprio un. O meglio, un uomo in mutande, tutto dipinto di blu, con microfono blu, ghirlanda di fiori verde e rossa in testa, sdraiato su una sorta di banchetto.