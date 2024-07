Parigi 2024 Samele bronzo nella sciabola | seconda medaglia Italia

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di sabato 27 luglio 2024) (Adnkronos) – Luigiha vinto ladimaschile alle Olimpiadi di. L'azzurro,finale per il terzo posto, ha battuto l'egiziano Ziad Elsissy per 15-12. E' laper l'ai Giochi dopo l'argento conquistato da Filippo Gannacronometro maschile di ciclismo., 37 anni, in semifinale