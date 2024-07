Parigi 2024 Samele bronzo nella sciabola | seconda medaglia Italia

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di sabato 27 luglio 2024) (Adnkronos) – Luigiha vinto ladimaschile alle Olimpiadi di. L'azzurro,finale per il terzo posto, ha battuto l'egiziano Ziad Elsissy per 15-12. E' laper l'ai Giochi dopo l'argento conquistato da Filippo Gannacronometro maschile di ciclismo., 37 anni, in semifinale L'articoloproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.