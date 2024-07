Parigi 2024 Samele bronzo nella sciabola | seconda medaglia Italia

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di sabato 27 luglio 2024) L'azzurro si imponefinale per il terzo posto Luigiha vinto ladimaschile alle Olimpiadi di. L'azzurro,finale per il terzo posto, ha battuto l'egiziano Ziad Elsissy per 15-12. E' laper l'ai Giochi dopo l'argento conquistato da Filippo Gannacronometro