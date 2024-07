Parigi 2024 | muore nel villaggio olimpico l' allenatore di boxe di Samoa**

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 27 luglio 2024) Parigi, 27 lug, (Adnkronos) - E' morto improvvisamente Lionel Elika Fatupaito, l'didi Samoa, all'età di 60 anni, per arresto cardiaco mentre si trovava neldei Giochi di Parigi. L'disamoano si è sentito male venerdì mattina mentre si trovava neldegli atleti a Saint-Denis. Nonostante il rapido intervento dei vigili del fuoco, è deceduto. L', come riportano i media francesi, era nella sua stanza con un atleta quando si è sentito male intorno alle 10:20, ha detto una fonte della polizia. Nonostante il rapido soccorso da parte dei vigili del fuoco e dei servizi di emergenza (Samu), è morto "per cause naturali", aggiungendo che non è stato posto alcun ostacolo medico-legale alla sepoltura. Le indagini sono state affidate alla polizia giudiziaria di Seine-Saint-Denis.