Parigi 2024 Ganna e la delusione per l’argento | Non pesa come l’oro

(Di sabato 27 luglio 2024) (Adnkronos) – Un pizzico diper una medaglia d’argento alle Olimpiadi di. Filipponon riesce a gioire dopo il secondo posto nella cronometro individuale. “A chi dedico questa medaglia? A me stesso, perché tutti vedono i 36 minuti di oggi, ma nessuno vede i 200 giorni di lavoro precedenti”, dice il 28enne, che all’arrivo ha ricevuto i complimento del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. “Cosa ha detto? Mi ha fatto i complimenti. Mi spiace di averlo fatto aspettare sotto la pioggia, però dovevo partire tardi e sono arrivato tardi. La pioggia quanto mi ha condizionato? L’acqua mi piace per lavarmi, berema sapevo da tre giorni che pioveva, quindi continuavo a farmi la doccia”, aggiunge. Rimpianti? “Più di così non posso fare. Il rimpianto, l’unico, è il colore della medaglia”.