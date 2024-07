Parigi 2024 | Ganna ' delusione argento? Come vedere Ferrari seconda rode a tutti'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 27 luglio 2024), 27 lug. (Adnkronos) - "Piùper l'oro mancato o gioia per questo? Credo da italiano, un po'laquando arriva a, ha. Alla fine mi ha battuto Remco, non mi ha battuto uno sconosciuto". Queste le parole di Pippodopo l'conquistato nella crono ai Giochi didietro a Evenepoel. "Ho ritrovato sul finale la motivazione per continuare a spingereall'inizio. Ho fatto molto di più di quello che era in previsione, sonovalori miei. Quindi più di così non posso lamentarmi. Si sa, non sono un drago con la pioggia. Ho fatto il mio massimo possibile, ovviamente pochi secondi, mezzo secondo a chilometro brucia. Però poi ci siamo difesi, abbiamo portato a casa un, la prima medaglia dell'Italia. L'ho detto, speriamo non sia l'ultima.