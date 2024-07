Parigi 2024 Celine Dion incanta | il mitico ritorno dopo la malattia

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di sabato 27 luglio 2024) (Adnkronos) –emozionante diche hato durante la cerimonia di apertura di. "Sono onorata di essermi esibita stasera e piena di gioia per essere tornata in una delle mie città preferite", ha scritto in un post su Instagram l'artistal'esibizione, la primala diagnosi della– L'articolo: illaproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.