Palinsesti Rai YoYo e Rai Gulp 2024 2025

(Di sabato 27 luglio 2024) Rai Kids è pronta a partire con un nuova stagione dedicata ai più piccoli all’insegna di cartoni animati, serie e programmi tv.Rai, autunno e strenne Dalla ripresa della scuola fino alle feste di fine anno, Raioffrirà a bambini e famiglie una programmazione che, tra le conferme dei programmi di maggiore affezione, introdurrà in modo graduale nuovi titoli pensati per intrattenere e divertire, e anche per stimolare la creatività, l’immaginazione e l’apprendimento da parte dei più piccoli. Cartoni animati Minieroi della foresta, serie di produzione italiana sull’amicizia e il rispetto della natura; Gli Acchiappagiochi torna con la seconda stagione con protagonista sempre la squadra dei Game Catchers.