Olimpiadi l’Ultima Cena blasfema Salvini | Miliardi di cristiani insultati

(Di sabato 27 luglio 2024) Infuriano le polemiche sull‘Ultimainterpretata da alcune Drag Queen durante la cerimonia di apertura delle(non a caso, alcune televisioni hanno deciso di non mandarla in onda). Un episodio che oltre a essere di un gigantesco cattivo gusto, ha colpito anche per le circostanze in cui è avvenuto. Con la costante minaccia di attentati a sfondo religioso segnalata dai Servizi Segreti di mezzo mondo, questa rappresentazione si sarebbe dovuta evitare. Soprattutto in un Paese colpito a più riprese da attentati sanguinari legati proprio a queste tematiche, quando esse hanno riguardato prese in giro (eticamente altrettanti discutibili, peraltro) su Maometto e sull’Islam. Il massacro di Charles Hebdo non ha insegnato niente? Certo, mettere in parodia ciò che è sacro per il mondo cristiano è più facile, perché non si rischia niente. Ma è anche profondamente vigliacco.