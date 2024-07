Obama dà sostegno ufficiale a Kamala Harris | ecco la telefonata

Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di sabato 27 luglio 2024)ha postato su X le immagini della- opportunamente amplificata - con cui l'ex presidente Baracke l'ex first lady Michelle hanno ufficializzato il loroalla sua candidatura per la Casa Bianca. Barackha dichiarato pubblicamente il suoalle presidenziali di novembre. L'ex presidente, il quale da giorni sarebbe in stretto contatto con la candidata dem. Una clip di 55 secondi condivisa venerdì dallo staff dimostra la vicepresidente che cammina nel backstage di un evento, si dirige verso il suo corteo e risponde allain viva voce."Oh, ciao, siete entrambi insieme! Oh, è bello sentirvi entrambi", diceriferendosi a Barack e alla moglie Michelle. "Non posso fare questasenza dire alla mia ragazza: sono orgogliosa di te", risponde Michelle. "Questo sarà un evento storico".