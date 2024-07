Nuovo caso di meningite a Firenze | 28enne in condizioni critiche

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di sabato 27 luglio 2024)– Torna la paura per lain Toscana. È stato notificato il 26 luglio, infatti, undida meningococco B in un uomo di 28 anni che vive e lavora nel comune di. Il paziente non risulta vaccinato per meningococco B, ed è attualmente ricoverato in un presidio ospedaliero della Usl Toscana centro in