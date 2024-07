Nuoto Martinenghi in finale nei 100 rana alle Olimpiadi | Mi aspettavo di stare un po’ meglio

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 27 luglio 2024) Nicolòha timbrato il cartellino nella giornata inaugurale delai Giochi Olimpici di Parigi 2024, superando i primi due turni e qualificandosi per lanei 100. Il primatista italiano della distanza ha chiuso in terza posizione la prima semiin 59?28, valevole come sesto crono assoluto d’ingresso per l’ultimo atto di domani. “Potrei anche dirlo che la vasca è lenta, ma in realtà siamo sempre noi a fare la differenza. Di certo non è il tempo che mioggi pomeriggio, quindi al di là del fatto che sono contentissimo per questaolimpica, midiun po’“, il primo commento a caldo dell’oro mondiale di Budapest 2022 ai microfoni di Rai Sport. “Sono solito avere sensazioni contrastanti nell’avvicinamento alla, quindi non sono troppo preoccupato per questo.