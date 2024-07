Nuoto l’Italia punta sulla 4×100 stile libero nel primo giorno di gare a Parigi 2024! Debutta Martinenghi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 27 luglio 2024) Prima giornata diper ilai Giochi die subitocala diversi assi, alcuni a caccia direttamente del podio, altri alla ricerca di un posto in finale per la sessione di domani pomeriggio. Capitanati dall’oro Olimpico di Rio 2016 sui 1500Gregorio Paltrinieri, che prenderà parte sia allein piscina che nella 10km didi fondo, gli azzurri si presenteranno nella capitale francese con 16 atlete e 20 atleti. Lesi svolgeranno all’Arena La Defense. Si parte con i 100 farfalla femminili ai prossimi Giochi Olimpici che si preannunciano come una dellepiù avvincenti, con gran parte delle finaliste del 2021 pronte a tornare in vasca. Il recente record mondiale stabilito da Gretchen Walsh ai Trials olimpici statunitensi ha ulteriormente acceso l’interesse per questa competizione, destinata a essere una delle più spettacolari della storia.