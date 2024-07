Norma Individuati e denunciati gli autori dell’aggressione ad un 36enne

Leggi tutta la notizia su temporeale.info

(Di sabato 27 luglio 2024)– In data 25 luglio a(LT), i Carabinieri della locale Stazione, hanno denunciato in stato di libertà per “lesioni personali“, due cittadini un 33enne ed un 24enne di origini marocchine entrambi in Italia senza fissa dimora, quali responsabili in concorsopatita da un tunisinoresidente a(LT). I fatti L'articologliad unTemporeale Quotidiano.