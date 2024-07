Non regge in nulla il confronto | Parigi 2024 Mentana stronca i francesi e umilia Macron

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 27 luglio 2024) Un clamoroso buco nell'acqua. Un buco nell'acqua sotto l'acqua. Si parla della cerimonia di apertura delle olimpiadi di. Cerimonia funestata dalla forte pioggia. Ma soprattutto una cerimonia tutta all'aperto, lungo la Senna, con gli atleti a bordo di alcuni barconi, che ha finito con l'essere dispersiva. Una delle principali critiche mosse all'organizzazione è il fatto di aver di fatto posto in secondo piano gli atleti, che sembravano quasi scomparsi, una parte marginale dell'evento. Assurdo, considerato che si trattava dell'apertura dei giochi olimpici, ovvero la massima espressione possibile dello sport. Dunque le scene bizzarre, tra drag-queen, uomini vestiti da puffo, baci gay ed eccetera eccetera. Già, a tratti sembrava di essere al gay pride, non alle Olimpiadi. Insomma, molto sfarzo, sforzi titanici per la sicurezza, alla fine garantita, ma pochissima resa.