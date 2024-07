No Tav | Zoffili Lega ' facinorosi non fermeranno l' Italia dei sì'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 27 luglio 2024) Roma, 27 lug. (Adnkronos) - “Esprimiamo solidarietà e vicinanza ai rappresentanti delle Forze dell'Ordine oggi aggrediti in Val di Susa a colpi di sassate, bombe carta e oggetti contundenti nel corso di un corteo di protesta contro la linea ad alta velocità Torino-Lione. Un pensiero particolare a chi tra gli agenti è rimasto ferito. Episodi di questo tipo non sono più tollerabili. Non ci faremo fermare da questi, avanti con le grandi opere, avanti con l'dei sì. Con Salvini il Paese riparte". Così il capogruppo dellain commissione Difesa alla Camera, Eugenio