Netanyahu ' Hezbollah pagherà un prezzo alto mai pagato prima'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 27 luglio 2024) Gli"pagheranno unche non hanno mai". Lo ha detto, citato di media, il premier israeliano Benyamindopo l'attacco dal Libano su Majdal Shams. "Israele non lascerà che questo attacco omicida resti senza risposta eunelevato per questo, unche non ha mai", ha dettoa un leader della comunità drusa, secondo una dichiarazione rilasciata dall'ufficio del premier.