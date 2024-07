Nations League Italia-Israele a Udine | la Regione concede il patrocinio alla Figc

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 27 luglio 2024) La partitavalida per la quarta giornata del Gruppo B di, si terrà il prossimo 14 ottobre allo stadio Friuli-Bluenergy di. La conferma arriva direttamente dal presidente dellaFriuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga. “Con soddisfazione e orgoglio laFriuli Venezia Giulia patrocinerà la partita, come avviene regolarmente per eventi internazionali di questa rilevanza. La decisione, già annunciata, viene ora concretizzata dando una risposta positivarichiesta presentata dFederazionena gioco calcio ed è stata assunta con la convinzione che, nello sport, non debba esserci spazio per alcun tipo di discriminazione“. Il sindaco Alberto Felice De Toni aveva inizialmente negato ilconsiderando l’evento “divisivo“.