Mountain bike le azzurre possono stupire alle Olimpiadi Oro prenotato da Ferrand-Prevot?

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 27 luglio 2024) Iniziate ledi Parigi: domani si assegneranno le medaglie per quanto riguarda laal femminile, ovviamente nell’unica prova a Cinque Cerchi, quella del cross country. Appuntamento sulla collina d’Élancourt, gara14.10. Francia che va a caccia della medaglia d’oro: le transalpine infatti schierano al via la favorita numero uno, Pauline-Prévot, che è campionessa del mondo in carica con il titolo conquistato nel 2023 a Glasgow. In casa transalpina doppia carta: presente anche Loana Lecomte. La vera rivale per l’oro arriva dai Paesi Bassi: in nettissima crescita Puck Pieterse, classe 2002, vincitrice dell’ultima tappa di Coppa del Mondo e pronta a trovare il colpaccio. Da seguire nella lotta per il podio anche la svizzera Alessandra Keller e la sudafricana Candice Lill. Due le italiane in gara domani: Martina Berta e Chiara Teocchi.