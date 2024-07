Morti nell’incendio di Galceti si indaga per omicidio colposo | due consulenti al lavoro Lunedì il lutto cittadino

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 27 luglio 2024) Prato, 27 luglio 2024 – Il Comune di Prato ha proclamato per29 luglio ilper il tragico incendio scoppiato ieri al tiro a segno nazionale di, che ha causato la morte di due persone, Alessio Lascialfari (socio frequentatore del poligono) e Gabriele Paoli (direttore dei tiri, soggetto abilitato a guidare e a istruire coloro che sparano). La bandiera del Comune di Prato sarà esposta a mezz'asta dal Palazzo comunale e il Gonfalone sarà listato a. Alle 16.30 la cittadinanza pratese è invitata ad osservare un minuto di silenzio in ricordo delle due vittime e come segno di vicinanza alle loro famiglie. Le campane di Palazzo Pretorio suoneranno a. Prosegue intanto ildei Vigili del Fuoco e dei volontari dell'anticendio per mettere in sicurezza l'area del Monteferrato e intervenire laddove si dovessero riaccendere i focolai.