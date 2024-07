Mobilità interprovinciale docenti 2024 CNDU | Legge 104 92 per parenti e affini utilizzata per rientrare nei luoghi di residenza Chiesto intervento urgente del MIM

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di sabato 27 luglio 2024) Il Coordinamento Nazionaledella disciplina dei Diritti Umani segnala che, in merito alla, in vari tribunali i giudici del lavoro stanno emettendo sentenze inerenti al riconoscimento al trasferimento nella sede diper idi ruolo in possesso della104/92 attribuita a, determinando che gli Ambiti Territoriali (Ufficio scolastico provinciale) eseguano tale Ordinanza cautelare. L'articolo: “104/92 perperneididel MIM” .