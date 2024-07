Millenni di ostacoli e un secolo di fatica per arrivare alla parità di genere delle Olimpiadi di Parigi Lo abbiamo ripercorso tra gli aneddoti della storia e le eroine celebri o sconosciute di ogni disciplina

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di sabato 27 luglio 2024) Non avevano diritti, non avevano voce, ma ora finalmente potevano portare i loro corpi fuori dalle mura domestiche. Mostrarli, di fronte a migliaia di persone, con muscoli e fibre in azione per espandersi nello spazio. Questo significava partecipare ai Giochi olimpici. Non una battaglia di principio – che poi sono giuste e sacrosante – ma una vera lotta per l’emancipazione a partire proprio dal corpo e dsua esposizione pubblica.