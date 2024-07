Meteo weekend più caldo del 2024 | le previsioni di domenica 28 luglio

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di sabato 27 luglio 2024) L'ultimo fine settimana disi preannuncia come il piùdel, finora. Le temperature aumenteranno anche al Nord, arrivando a toccare i 39°C, in particolare in Emilia Romagna. In precedenza, le ondate di calore provenienti dall'Africa avevano interessato meno il settentrione. Le alte temperature caratterizzeranno tutta la Penisola anche nella giornata di28