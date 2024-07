M5S Grillo chiede confronto a Conte prima di costituente | il no dell’ex premier

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 27 luglio 2024) (Adnkronos) – Beppea Giuseppeunpreventivo in vista della prossima assembleadel Movimento 5 stelle, ma dall’exarriva un deciso no. A certificare il nuovo botta e risposta tra i due uno scambio di lettere pubblicato sul sito del Movimento. “L’ultima volta che ci siamo incontrati – scrive– ci eravamo ripromessi di programmare alcuni incontri con un gruppo ristretto dei nostri, per discutere dei temi su cui rilanciare il Movimento, che è afflitto da un’evidente crisi di consenso. Personalmente ritengo che la nostra crisi di consenso derivi anche e soprattutto da una crisi d’identità. Infatti, il Movimento ha raggiunto il suo maggior successo grazie a un’identità di pochi punti distintivi, rappresentati dalle prime (e pure dalle seconde) cinque stelle.