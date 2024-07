Lutto alla Federico II | addio al professore Luigi Califano

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 27 luglio 2024) “Con immenso dolore devo purtroppo comunicare la morte improvvisa del. L’intero Ateneo si stringe intornofamiglia di. Siamo tutti allibiti e increduli per questa perdita enorme e incolmabile, non solo per laII ma anche per la città, per la comunità scientifica”. A darne notizia è il rettore Matteo Lorito. “Sono alcuni anni che conci vedevamo regolarmente e collaboravamo per il bene della nostra Università e della sua amatissima Scuola di Medicina e Chirurgia, di cui è stato Presidente, con incontri sempre piacevoli. Perdiamo un collega apprezzatissimo per il suo impegno e la sua grande generosità, oltre che unadorato dagli studenti e da tantissimi colleghi e collaboratori. Questa perdita ci catapulta in un dramma umano e accademico al quale non eravamo preparati.