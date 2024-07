Lo Champagne come non l’avete mai bevuto

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di sabato 27 luglio 2024) C’è chi la chiama eresia e chi invece ha un atteggiamento più accomodante, ma a prescindere dalle prese di posizione, il consumo di vino on the rocks è ormai una realtà. La tendenza è in costante crescita e il numero degli estimatori del cubetto di ghiaccio nel calice cresce di estate in estate, lasciando al secondo posto il numero di detrattori. I sommelier obietteranno — e a ragione — che l’aggiunta di ghiaccio rischia di annacquare il vino, alterandone di conseguenza il profilo organolettico, ma a ben osservare,spesso succede, si scopre che l’usanza di allungare il vino è tutto tranne che recente.