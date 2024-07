LIVE – Parigi 2024 ciclismo cronometro maschile | tutti gli aggiornamenti in DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 27 luglio 2024) Latestuale della, valida per il Giochi Olimpici. Filippo Ganna proverà a conquistare il primo oro della spedizione azzurra in Francia. Il suo principale avversario sarà l’astro nascente deleuropeo, e mondiale, Remco Evenepoel, reduce da un grande Tour de France (3°) e da tante ottime prestazioni nelle crono in questo(Algarve, Delfinato), nonché campione mondiale in carica (Glasgow 2023). La prova scatterà alle 16.30. Ganna partirà alle 17.20, mentre Evenepoel per ultimo alle 17.21. L’arrivo del belga è previsto per le 18.00. Sportface vi terrà aggiornati intv, minuto per minuto, dalla partenza di Les Invalides al traguardo su Pont Alexandre III.