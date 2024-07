LIVE Nuoto Olimpiadi Parigi in DIRETTA | la 4×100 sl non vuole scendere dal podio! Martinenghi a caccia della finale nei 100 rana

Leggi tutta la notizia su oasport

Buongiorno e bentrovati alla prima giornata di gare del nuoto ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Prima giornata di gare per il nuoto ai Giochi di Parigi e subito l'Italia cala diversi assi, alcuni in mente del podio, altri alla ricerca di un posto in finale per la sessione di domani pomeriggio. Capitanati dall'oro Olimpico di Rio 2016 sui 1500 stile libero Gregorio Paltrinieri, che prenderà parte sia alle gare in piscina che nella 10km di nuoto di fondo, gli azzurri si presentano nella capitale francese con 16 atlete e 20 atleti. Le gare si svolgeranno all'Arena La Defense. Si parte con i 100 farfalla femminili. Con gran parte delle finaliste di Tokyo 2021 pronte a tornare in vasca, la competizione si preannuncia avvincente.