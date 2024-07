LIVE Musetti-Cerundolo 6-2 2-3 ATP Umago 2024 in DIRETTA | recuperato il break nel 2 set

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 27 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-30 Torna a spingere in campo l’argentino, fa punto con l’inside in. 30-15 Dritto indietreggiando messo out da. 30-0 Affossa in rete la volèe di dritto sopra quest’ultima. 15-0 Servizio e dritto. 2-3 Sbaglia di dritto l’argentino, e consegna il contro-! 30-40 Palla corta vincente. 15-40 Doppio fallo (3°). 15-30 Grande risposta dicon il dritto a tutto braccio! 15-15 Servizio, dritto sulla riga e smash. 0-15 Sbaglia di rovesciodopo l’ottima risposta alta e carica dell’azzurro di rovescio. 1-3 Servizio e dritto. A-40 Prima vincente. 40-40 Primo passante scomodo proposto da, che passa facile con il dritto dopo. 40-30 Un’altra prima vincente. 30-30 Con la prima l’azzurro. 15-30 Non entra la sbracciata di dritto da fuori dal campo a