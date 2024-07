LIVE – F1 GP Belgio 2024 | le qualifiche in DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 27 luglio 2024) Il circuito di Spa-Francorchamps è pronto ad ospitare la sessione didel Gran Premio del, quattordicesimo appuntamento del mondialedi F1. Per il Circus si tratta dell’ultimo weekend di gara prima della sosta estiva, con le monoposto che torneranno in pista a fine agosto a Zandvoort, in occasione del Gran Premio d’Olanda. Sull’asfalto belga, è prevista una qualifica piena di colpi di scena. Il maltempo è pronto a fare tappa in zona, con un’elevata probabilità di pioggia nel corso di tutta la giornata di sabato 27 luglio. Inoltre, è certa l’assenza di uno dei principali protagonisti: Max Verstappen dovrà scontare dieci posizioni di penalità, a seguito di alcune sostituzioni sulla propria RB20. La pole position sarà dunque contesa tra McLaren, Mercedes e una Ferrari in cerca di riscatto. Sportface.