LIVE Canoa slalom Olimpiadi Parigi in DIRETTA | Raffaello Ivaldi è quarto in batteria Stefanie Horn settima azzurri in semifinale

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 27 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.09 94.95 per la tedesca Funk che sale in quinta piazza, l’australiana Jessica Fox chiuderà questa giornata della, 19.06 La francese Prigent ferma il cronometro a 93.25, si migliora ed è seconda. 19.04 93.03 per la polacca Zwolinska che va in testa facendo scalarein sesta posizione. 19.02 95.43 per l’azzurra che nonostante due secondi di penalità alla prima porta risale fino alla quinta posizione, buona dunque la prova di. 19.00 93.93 per la slovena Tercelj che è seconda, orache proverà a migliorare la sua attuale diciannovesima posizione provvisoria. 18.57 Si migliora anche la spagnola Chourraut che ora è nona con 96.33, ora la slovena Eva Tercelj poi toccherà a. 18.54 L’austriaca Kuhnle si migliora (95.