LIVE Canoa slalom Olimpiadi Parigi in DIRETTA | c’è Stefanie Horn in batteria!

(Di sabato 27 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenute/i alla prima giornata dellaalledi2024. L’Italia sarà rappresentata in tutte le sei specialità inserite nel programma, nella giornata di oggi si andrà in acqua per le batterie del kayak femminile e della canadese maschile. Sarà subito il turno diin Francia, l’azzurra partirà da outsider in una disciplina, quella del kayak, in grado di portale soddisfazioni lo scorso anno. La favorita per il gradino più alto del podio resta fisiologicamente l’australiana Jessica Fox, che dovrà però vedersela con una nutrita concorrenza, rappresentata in primis dalla connazionale Noemie Fox e dalla svizzera Alena Marx. Prima giornata che vede in programma anche le batterie della canadese maschile dove a rappresentare l’azzurro ci sarà Raffaelo Ivaldi.