LIVE Boxe Olimpiadi Parigi in DIRETTA | tra poco il debutto di Sirine Charaabi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 27 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.48 Tre italiani impegnati questa sera,alle 20.16, Alessia Mesiano alle 20.48 e Salvatore Cavallaro 22.08. 19.45 Buonasera e benvenuti alladella prima giornata didelledi2024. Buongiorno e benvenuti allatestuale della prima giornata di incontri diai Giochi Olimpici di2024: debuttanoe Alessia Mesiano per la competizione femminile mentre Salvatore Cavallaro per il torneo maschile. Guantoni pronti e luci accese: all’ArenaNord inizia il torneo Olimpico di pugilato di2024, con i primi incontri in quattro categorie di peso. Oggi sabato 27 luglio si svolgeranno gli incontri maschili nelle categorie 63,5 kg e 80 kg, mentre per le donne si gareggerà nelle categorie 54 kg e 60 kg.