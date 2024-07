L’epilogo del caso Toti Si chiama vergogna si chiama ricatto

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 27 luglio 2024) Al direttore -si è dimesso, e con lui lo stato di diritto.Michele Magno Faccio mie le parole del ministro della Difesa, Guido Crosetto, garantista vero: “Un cittadino incensurato e tuttora innocente si è dovuto dimettere per poter sperare di essere libero e poter ottenere nuovamente i suoi diritti costituzionali. Da questa vicenda esce sconfitta la giustizia e si palesa una rattristante debolezza della Politica, quella con la P maiuscola, quella che sa difendere i principi e non solo gli amici più prossimi o i cerchi magici. Noto troppa sudditanza, quasi paura, nei confronti di un potere delle stato che non dovrebbe incutere alcun timore alle persone oneste. Forse perché sanno che in Italia non basta essere onesti per sentirsi tranquilli. Perché la storia ci ha dimostrato che l’onestà magari emerge dopo 10, 15 o venti anni.