Le Onde Del Passato | Anna Valle e Giorgio Marchesi risolvono su Canale 5 un mistero lungo vent’anni

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di sabato 27 luglio 2024) L’isola d’Elba fa da sfondo a LeDel, la nuova serie Mediaset, prevista nella prossima stagione televisiva, con protagonisti. Sono loro i volti principali delle sei serate che traghetteranno i telespettatori in un. LeDel: trama e anticipazioni E’ il 2004 quando) e Tamara (Irene Ferri), componenti di un duo musicale, vengono violentate da un gruppo di sconosciuti durante una serata trascorsa su uno yatch.dopo, le vite delle due donne sono ancora fortemente influenzate da quell’evento. Dopo il trauma subito,ha deciso di sacrificare l’amore per volare nei cieli, motivo per il quale è diventata una pilota di aerei.