La risacca dell’onda nera e il benvenuto silenzio dei sovranisti

(Di sabato 27 luglio 2024) Scusate, ma non c’era l’ondain Europa, il trionfo di Donald Trump negli Stati Uniti, e prima ancora quello di Marine Le Pen in Francia e dei nazisti in Germania? E ovviamente da noi l’egemonia politica, culturale, morale della destra? Parliamo di due mesi fa, non di due anni. Era tutto scritto. Il mondo va a destra. Vladimir Putin vince la guerra (oddio, questo lo si dice dal 24 febbraio 2022), Xi ha mezzo mondo in mano e a novembre Trump chiuderà il ciclo. Tutto può ancora accadere. Però improvvisamente la destra è sparita. Sta zitta e se parla non si sente. Sarà un momento passeggero ma si prova gusto a fotografarlo. Lasciamo stare l’estrema destra francese stra-battuta alle fantastiche elezioni volute da Emmanuel Macron (poi vedremo come finirà con il nuovo governo) e che Le Pen e quel giovane “genio” di Jordan Bardella sono spariti.