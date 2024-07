Italia-Brasile volley oggi in tv Olimpiadi 2024 | orario programma streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 27 luglio 2024)sabato 27 luglio (ore 13.00) si gioca, match valido per la fase a gironi del torneo dimaschile alledi Parigi. La nostra Nazionale farà il proprio esordio ai Giochi sfidando i verdeoro in quella che è una grandissima Classica della pallavolo internazionale e che anche in questa occasione si preannuncia altamente incandescente, appassionante e vibrante. Si tratta di uno scontro diretto già importante in ottica qualificazione ai quarti di finale. I Campioni del Mondo potrebbero partire leggermente favoriti contro i sudamericani, che non stanno attraversando il loro miglior momento di forma ma che restano una scuola di riferimento in questo sport.