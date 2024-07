Insetti i rischi provocati dalle punture

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di sabato 27 luglio 2024) Ogni anno almeno 2 morti Ledeglipossono essere in alcuni casi molto pericolose e addirittura fatali in caso dello shock anafilattico in soggetti allergici. Insetto con pungiglione infatti quando pungono rilasciano sostanze nocive che provocano dolore, rossore, bruciore e prurito. Gliche provocano più frequentemente reazioni allergiche sono api, vespe e