Il primo teaser trailer di Inganno video

(Di sabato 27 luglio 2024) Netflix ha diffuso ildi, la nuova serie tv in 6 episodi prodotta da Cattleya e diretta da Pappi Corsicato, con protagonisti Monica Guerritore e Giacomo Gianniotti.diScritta da Teresa Ciabatti, Eleonora Cimpanelli, Flaminia Gressi, Michela Straniero,è un thriller sentimentale che gioca tra la suspense, la rottura dei tabù e le verità scomode sull’amore. È la storia di un’appassionante relazione, in cui non mancano ombre e segreti, che mette in crisi le convenzioni sociali e gli equilibri familiari, sovvertendo il ruolo della maternità nella cultura mediterranea. “Il Buco” – Capitolo 2: dal 4 ottobre su Netflix La trama Monica Guerritore interpreta la proprietaria di un prestigioso hotel in Costiera Amalfitana, una donna elegante, fiera dei suoi sessant’anni e consapevole del suo ruolo.